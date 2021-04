Soa repetitivo, embora a constância do discurso só ateste a firmeza conceitual da mensagem. Ontem, diante da retomada no crescimento de casos e de óbitos na última semana em todo o mundo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) voltar a enfatizar a importância de medidas sanitárias para conter a circulação do vírus, como uso de máscaras e distanciamento social.

De acordo com a entidade, o mundo viu uma redução no número de casos por seis semanas consecutivas entre janeiro e fevereiro, mas, agora, já vê um aumento nas sete semanas consecutivas. Na última semana, a OMS reportou o quarto maior número de casos em sete dias desde o início da pandemia: foram 4,4 milhões de infecções, com um aumento de 9% no número de casos em comparação com a semana anterior.

A organização afirmou que a pandemia poderia ser controlada em alguns meses no globo, se houvesse empenho e disposição por parte dos governos e das pessoas em adotar as medidas comprovadamente eficazes para controlar a pandemia. Pelo que se vê, o Brasil, ora por mesquinharia política, ora por incapacidade de gestão, não contribui em nada para a humanidade.