Talvez não haja a percepção real da importância dessa data, mas pelo menos 6 milhões de brasileiros podem mergulhar em incertezas a depender do que houver hoje, em Brasília. Nesse dia 4 de novembro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prevê a análise do veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia.

O incentivo terminaria agora ao fim de 2020, mas acordo entre o Congresso e o governo federal estendeu a vigência até dezembro de 2021.

O argumento em favor da manutenção dessa condição é objetivo e circunstancial: retomar a cobrança integral de encargos trabalhistas quando a pandemia ainda não se dissipou, oferecendo desafios à economia, põe em risco postos de trabalho mantidos a duras penas.

Se permanecer o veto do presidente, que manteve a desoneração somente até o fim desse ano, empresas de 17 segmentos vão novamente recolher 20% sobre a folha, a título de contribuição previdenciária, quando hoje pagam de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. O governo certamente tem suas obrigações, mas, justamente por estarmos em meio à feitura da lei orçamentária, é forçoso prever um 2021 mais comedido em gastos. Pois, sem empregos, nenhuma economia se oxigena.