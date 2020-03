Germina no mundo um ambiente em que as pessoas se sentem autorizadas a duvidar dos fatos, mesmo aqueles construídos sob o rigor e as limitações da ciência, para se abraçarem a sentimentos. Ocorre que em situações como a crise global do coronavírus, a prevalência de convicções pessoais sem qualquer amparo da razão sobre orientações técnicas põe milhares de vidas em risco.

A briga de narrativas se insere agora numa questão de vida ou morte. Nos últimos dias, influenciadores digitais governistas vieram com apetite reforçar a tese de exagero nas medidas de contenção sanitária, dentre as quais o distanciamento social e o fechamento do comércio se notabilizam. Para dar um verniz de legitimidade ao discurso, pinçam recortes estatísticos e estabelecem paralelos que não ajudam a compor o quadro real - mas a tese defendida por esses grupos.

Mais do nunca, é importante identificar a procedência da informação, refletindo se o emissário tem alguma motivação de ordem meramente política ou econômica.

E também privilegiar profissionais de saúde ou cientistas na hora de escolher fontes e compartilhar informações. Da qualidade dessas depende nosso sucesso na luta contra o vírus.