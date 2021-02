Está cada vez mais difícil manter longe dos olhos a agonia real por que passam famílias em razão da pandemia. Se até uns tempos atrás foi possível driblar os limites sanitários impostos pelas circunstâncias com os mais diversos argumentos, uns legítimos, outros estapafúrdios, agora a dor transborda a tal ponto que não é mais possível ficar indiferente. Na edição de terça-feira, a repórter Malu Longo narrou o desespero de quem implora por vagas de UTI num sistema de saúde que nunca esteve tão perto do colapso como agora.

Quando, depois de horas de agonia, um leito surge, as famílias deparam com notícias de mortes e mais mortes enquanto despacham as providências burocráticas de internação. Embora o poder público esteja se articulando, há um limite, inclusive de recursos humanos na área de saúde. Não se pode contar com a ampliação indistinta da capacidade de socorro, simplesmente porque ela não é possível.

Nesse momento, pico do maior desafio imposto a nossa geração, urge que cada um também assuma sua responsabilidade. A vacina está vindo, aos poucos, oferecendo o ânimo de que tanto precisamos no momento.