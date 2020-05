Divulgados ontem, os números do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged) dimensionaram o impacto da pandemia do novo coronavírus no mercada de trabalho, entre março e abril deste ano. Foram fechadas, segundo o IBGE, 1,1 milhão de vagas com carteira assinada no Brasil. A Covid-19 interrompeu uma tendência, ainda tímida, de recuperação de empregos, se considerados os dois primeiros meses do ano.

Em janeiro e fevereiro, antes da crise de saúde pública, o País criou 338 mil vagas. Nos dois meses seguintes, já sob efeito de medidas restritivas nas cidades, o saldo negativo saltou para 763 mil vagas.

Houve mudanças no mercado de trabalho, como teletrabalho, demissões e redução de jornada e salários. Como essa é a estatística que mais dramaticamente se reflete na vida das pessoas, é fundamental pensar desde agora uma estratégia para a contenção dos efeitos sociais dessa situação. Antever tendências e estimular atividades com potencial de retomada com absorção intensa de mão de obra são algumas das alternativas ao alcance do poder público, que precisa assumir um papel de protagonista como indutor de uma economia severamente impactada.