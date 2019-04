Com a expectativa de movimentar R$ 2,5 bilhões, a Tecnoshow Comigo 2019 começou ontem, em Rio Verde, com o propósito de internacionalizar ainda mais a produção agrícola. Serão 550 expositores num cenário onde o crédito para o setor se manteve. Trata-se de um reflexo do ambiente diagnosticado em março pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, pelo qual a safra de grãos será maior em 2019, o clima será mais favorável, o PIB do agro crescerá 2% e o Valor Bruto da Produção será 4,3% maior.

São prognósticos positivos após um 2018 afetado pelas condições meteorológicas, pela greve dos caminhoneiros e o consequente tabelamento do frete, o que promoveu alta no preço dos alimentos e dos insumos agrícolas. Presente na abertura, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, lembrou do impacto negativo dessas variantes na rentabilidade do produtor. Em sua fala, o governador Ronaldo Caiado citou projetos para a melhoria das condições das estradas rurais e da segurança no campo.

Ano passado, o agronegócio brasileiro gerou sozinho um saldo de US$ 88 bilhões na balança comercial- dos quais US$ 41 bilhões veio do complexo da soja.

O que se espera, pois, é uma reciprocidade do poder público.