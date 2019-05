Reportagem na edição de ontem evidencia que, embora o financiamento seja um dos maiores desafios do Sistema Único de Saúde (SUS), a gestão também tem papel importante na qualidade do serviço que se presta à população. Sete de 13 aparelhos de raio X comprados pela Prefeitura em 2015 estão sem uso, guardados em almoxarifado, porque o serviço está terceirizado para uma empresa até abril de 2020.

Embora o contribuinte não esteja desassistido, o gasto de R$ 1,23 milhão feito há quatro anos não se justifica do ponto de vista prático, de retorno ao pagador de impostos. Ficou imobilizado num patrimônio que se deprecia sem função alguma.

Daí a necessidade de se estabelecer prioridades de investimento, de modo a não desperdiçar o que já se mostra escasso, que são os recursos públicos.

Sem verba, é impossível se avançar na discussão que realmente interessa em termos de saúde pública, que são os avanços na cobertura de atenção básica, de melhorias no atendimento ou de inclusão de novos procedimentos.

Apenas em 2019, o SUS perdeu cerca de R$ 9,5 bilhões no orçamento federal. Se não houver gestão atenta, a situação tende a se agravar com severos prejuízos a quem mais precisa do serviço.