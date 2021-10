O aniversário de 88 anos de Goiânia, comemorado ontem, chega com a cidade madura, cheia de potencialidades e energia, mas também repleta de desafios a serem superados. Um deles é tema de reportagem nesta edição, sobre a situação das unidades de saúde municipais. Com a rede física deteriorada, como apontou diagnóstico feito pela Câmara de Goiânia e pela própria Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento a um dos direitos fundamentais do cidadão fica obviamente ameaçado. Ao lado da saúde, a capital também sofre com o problema crônico do transporte público e seus serviços precários. A inauguração do corredor Norte-Sul do BRT, embora não seja solução para todos os problemas, poderia aliviar em parte as más condições enfrentadas diariamente pelos passageiros, com linhas deficitárias e ônibus superlotados. Problemas na obra e atrasos no cronograma, no entanto, adiaram mais uma vez o início da operação. Nesta semana, a Câmara deve receber o projeto final do Plano Diretor, legislação fundamental para a cidade e merecedora de toda a atenção por parte da população. É preciso que todos fiquem vigilantes para garantir um projeto que torne a capital melhor, atendendo interesses coletivos e ignorando disputas individuais.