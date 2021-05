Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sugeriu a quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19, num esforço para agilizar a imunização global. A proposta, que de certa forma constrasta com a cultura não intervencionista da maior potência do mundo, surge quando os norte-americanos já estão praticamente todos vacinados.

Não se trata de uma movimentação no sentido de conter os gastos do Tesouro americano, mas a expressão inequívoca de que, sozinho, nenhum país fica seguro. Só um esforço coordenado entre todas as nações devolverá à humanidade a oportunidade de um recomeço.

Tudo soa óbvio, mas o andar da CPI da Covid no Congresso mostra que o desdém com a ciência não é apenas retórico. Daí a importância de se valorizar qualquer movimento no sentido de dar celeridade ao processo de vacinação de forma efetiva. Goiânia, por exemplo, decidiu começar a aplicação da segunda dose de Coronavac em cerca de 11 mil idosos com 62 e 63 anos hoje.

É fundamental que, desde a aldeia, sigamos agindo em face ao enorme desafio global que a pandemia nos trouxe.