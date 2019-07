Mais de 30 lixões a céu aberto foram identificados pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) somente em Goiânia, informa reportagem publicada nesta edição. São áreas de descarte irregular de lixo, locais onde são depositados entulhos de construção, vidros, resíduos orgânicos e outros tipos de detritos. A revelação mais grave ainda é de que pelo menos 13 desses pontos estão em áreas críticas, como margens de córregos, parques e outras áreas de proteção permanente. Não há dúvida de que a geração e o descarte de lixo tornaram-se um dos grandes desafios do século. A produção cresce a passos acelerados enquanto a reciclagem engatinha, reaproveitando um volume muito inferior ao gerado. Ao mesmo tempo, os aterros sanitários não se mostram suficientes e os depósitos irregulares se multiplicam nas cidades, com o estímulo da fiscalização precária. A irregularidade tem consequências desastrosas, percebidas principalmente no período de chuvas fortes, quando os alagamentos surpreendem a população com cada vez maior frequência. Uma política de destinação correta para o lixo é condição prioritária para a saúde, para segurança nos centros urbanos, para o meio ambiente e para a cidadania.