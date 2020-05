Reportagem de capa dessa edição evidencia como o transporte coletivo está de alguma forma a impactar negativamente os esforços de isolamento social por parte da população. Isso porque trabalhadores de serviços essenciais e de atividades envolvidas na flexibilização do mais recente decreto estadual estão sendo jogados em aglomerações involuntárias nos terminais urbanos da região metropolitana.

No Eixo Anhanguera, por exemplo, pelo menos cinco pessoas deixam de embarcar em razão da limitação de espaço, condicionado à obrigação de que todos passageiros façam a viagem sentados. Nos horários de pico, a quantidade de quem fica pode ser até sete vezes maior. Como passa um ônibus a cada 2 minutos, é fácil imaginar a quantidade de pessoas espremidas nas plataformas.

Segundo a Associação Nacional de Transportes Urbanos, o Brasil tinha em abril 235 sistemas de transporte público urbanos com redução de oferta ou suspensão total dos serviços, além de 44 com redução de demanda. É preciso que a sociedade como um todo reflita uma forma de assegurar cumprimento das regras sanitárias equalizando as perdas econômicas do sistema. O escalonamento foi uma tentativa. Falta mais.