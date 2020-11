O mundo assiste, atônito, a agressão sistemática à democracia pela desinformação espalhada com fins estritamente eleitorais. Na ausência de resposta concreta aos desafios da sociedade, políticos menos escrupulosos minam o debate público de informações sem qualquer base factual. Apostam na desorientação para se apresentar como alternativa a problemas imaginários. Há um perigo à civilização quando não é mais possível se debruçar sobre fatos. Sem solo firme onde alicerçar o pensamento, o caos se instala.

É por esse contexto um tanto sombrio que merece atenção a Operação Leão de Menéia, deflagrada ontem pelo Ministério Público Eleitoral de Goiás. Uma empresa criada no início do ano teria registrado 349 pesquisas eleitorais no Estado, alegadamente com recursos próprios, o que despertou suspeita dos promotores.

Há suspeitas de que os resultados ignorariam qualquer padrão científico para atender os interesses de seus contratantes ocultos.

Se confirmada a suspeita, é fundamental que, além da empresa, sejam identificados e punidos os clientes do serviço.

Não é admissível que a democracia seja insultada justamente por quem finge crer nela como meio de chegada legítima ao poder.