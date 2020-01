A Defensoria Pública tem por atribuição constitucional assegurar o direito de acesso à Justiça, que é o mais elementar dos direitos. No Brasil, onde a desigualdade social faz morada e não dá mostras de arrefecer, um órgão forte termina por respeitar a dignidade da população menos favorecida.

No campo jurídico, é ponto pacífico que a existência da Justiça, como autoridade pública, não é suficiente para a plena realização da Justiça.

O preâmbulo acima se faz necessário sobretudo por um dado trazido em reportagem na edição de ontem. Levantamento da editoria de Notícias do POPULAR, feito a partir dos portais de transparência das Defensorias Públicas estaduais, põe Goiás como o segundo Estado no País com menos defensores públicos por habitante. Com uma população estimada de 7 milhões de pessoas, há um defensor para cada 83,5 mil goianos.São, ao todo, 46 cargos vagos na estrutura.

Os gestores acenam com concurso público para breve. Trata-se de medida relevante, uma vez que é através da Defensoria Pública que muitos brasileiros acessam direitos que nem sabia possuir.