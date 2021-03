No dia em que a taxa de ocupação de UTIs na capital atingiu 99% e a Secretaria Municipal de Saúde admitiu risco iminente de colapso, cabe reflexão sobre como gerir o ano letivo nas escolas diante de uma situação sem fim aparente. No meio acadêmico, estudos defendem a observância do contexto local como critério para a retomada do ensino presencial.

Em locais com alta transmissão do vírus, alunos e funcionários têm maior probabilidade de ir para a escola estando infectados.

Em artigo publicado na Folha de S.Paulo, os pesquisadores Lorena Barberia e Alexandre Schneider defendem que, hoje, é momento de fechar escolas. Mas essa é uma solução que precisa ser periodicamente revista. Ambos citam o protocolo dos Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC) para escolas de ensino fundamental e médio como exemplo. Autoridades entendem riscos de transmissão elevados quando houver mais do que 100 casos por 100 mil habitantes e/ou mais de 10% de resultados positivos em movimentos de testagem em massa. É algo a ser pensado agora.

Porque as escolas precisam ser ágeis para abrir e fechar de acordo com o risco sanitário. “Devem ser as últimas a fechar e as primeiras a abrir”, dizem. Desde que haja segurança para todos, certamente.