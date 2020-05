Vice-campeão da Copa de 1994, o técnico italiano Arrigo Sacchi cunhou uma frase que define com precisão o papel do esporte mais popular do mundo na sociedade: “O futebol é a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes”.

Não à toa, enquanto o mundo se trancafia diante do avanço de um vírus desconhecido, não faltam bons debates sobre a retomada dos campeonatos, razão de ser de um mercado vigoroso.

Ontem, numa reunião entre o governador Ronaldo Caiado e líderes dos clubes de futebol da capital, o tom chegou a se elevar, diante de divergências pontuais.

O caráter absolutamente inédito da situação cria naturalmente dúvidas, que precisam ser dirimidas sob a luz da ciência e das experiências de outros países. Por isso parece sensata a decisão, acordada por todos, de indicar um representante do futebol para a reunião de hoje, no âmbito do Centro de Operações Emergenciais, o COE.

É nesse foro que os prós e contras da retomada dos treinamentos podem ser sopesados, tendo em vista os protocolos já examinados pelo clube.

Até porque, pegando carona na frase de Sacchi, o futebol é muito importante para ser tratado sem a devida importância.