A dinâmica política ora instalada no Brasil é um dreno de energia cidadã. A discussão violenta, restrita ao plano meramente simbólico, fica na superfície de complexos problemas sociais. O resultado é uma apatia que favorece ideologicamente quem, na prática, não sofre qualquer impacto na ampliação de direitos. Tomemos como exemplo um caso concreto e recente. Realizado desde 1980, levantamento da Acontece Arte e Política LGBTI+ registrou a ocorrência de 237 mortes violentas de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais em 2020 no Brasil. Foram 224 homicídios (94,5%) e 13 suicídios. O Centro-Oeste foi a região onde menos casos houve, com 18.

Trata-se de um dado factual, que enseja muitas reflexões. Há uma cultura estimulada de estranhamento ao diferente? Ainda que 18 mortes sejam indecentes, o que há de diferente para que essa violência tenha menos eco por aqui? A tudo isso, a sociedade goiana preferiu-se a judicialização da intervenção com as cores do arco-íris diante da Secretaria Municipal de Direitos Humanos.

A arte transforma. O presente é também reflexo das provocações da arte no passado. É dever coletivo defender essa expressão essencialmente humana. Mas os mortos precisam mais, de todos nós.