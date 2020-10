O número de mamografias feitas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) experimentou uma vertiginosa queda de 47% em comparação com o mesmo período do ano de 2019. De janeiro a julho do ano passado, 2.130.779 de exames foram realizados. Nesse ano pandêmico, no mesmo espaço de tempo, foram 1.132.237. Isso significa 998.542 procedimentos a menos entre um ano e outro, segundo revelou o Ministério da Saúde durante o lançamento da campanha Outubro Rosa 2020.

Em Goiás, segundo reportagem na superedição de fim de semana, a tendência se repetiu. Houve queda de 50% nos exames, entre um ano e outro.

O dado se mostra ainda mais preocupante na medida em que só 12% das goianas são atendidas pela estrutura do SUS. A maior causa de morte entre as brasileiras encontrou, nesses tempos de isolamento social forçado, um agravante.

É preciso, pois, retomar a rotina de exames para evitar que a doença, uma vez estabelecida, seja identificada somente em estágio avançado.

Para tanto, o rastreio mamográfico deve ser estimulado para todas as mulheres assintomáticas a partir dos 40 anos. Ações como a caravana de Posse, no Nordeste do Estado, ajudam a levar mais saúde à população, Que o chamado seja, pois, acolhido por todas.