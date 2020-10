Os tempos pandêmicos nos trouxeram a dimensão da importância da informação confiável na promoção da saúde.

É uma dinâmica que vai muito além das novas doenças. Serve inclusive para aquelas que nos acompanham há mais tempo, provocando mortes evitáveis no vácuo da ignorância.

Por isso nesse mês é fundamental nos aliarmos aos esforços

do Outubro Rosa.

A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, além de proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Segundo dados do Ministério da Saúde, desde 2002, quando o movimento internacional passou a ser replicado no Brasil, houve um aumento

em 37% o número de mamografias realizadas.

Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam que o câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres brasileiras, atrás apenas do câncer

de pele.

Estima-se que, só em 2020, cerca de 66 mil novos casos tenham surgido em nosso país. Reportagem nessa edição do Magazine, e outras ao longo do mês, vão municiar de informação, o principal remédio contra a doença.