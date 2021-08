A Secretaria da Saúde de Goiás confirmou esta semana mais dois casos da variante mais transmissível do coronavírus, a delta. Embora parte dos 11 casos detectados até ontem tenha relação com o fato de os infectados trabalharem ou terem ido ao Distrito Federal, é prudente e razoável que se observe a situação com solenidade.

A delta foi identificada pela primeira vez em outubro de 2020, na Índia, e, segundo a Organização Mundial da Saúde, está presente atualmente em mais de 130 países. Nos Estados Unidos, por exemplo, corresponde a mais de 80% dos novos casos da doença no país, determinando a volta do uso de máscaras em locais públicos. Estudos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças daquele país mostram que a variante tende a se propagar de forma mais veloz que as demais, causar quadros mais graves nos não vacinados e apresenta maior probabilidade de infectar os já imunizados. Apesar disso, vacinados espalham o vírus de forma muito mais rara em comparação com pessoas não vacinadas.

Com a propagação da variante, é importante cautela na retomada das rotinas pré-pandemia, sem falar na extrema importância da aceleração da campanha de vacinação e a manutenção de medidas protetivas.