A conjunção de retomada no mercado de trabalho, recomposição de estoques na indústria, expansão do crédito e um ambiente externo pleno em confiança tende a ser alvissareira para a economia brasileira em 2021. Há analistas que, assumindo o sucesso do processo de vacinação a despeito dos solavancos do poder público diante da questão, estimam que Produto Interno Bruto (PIB) possa crescer 3,9% este ano, após cair 4,5% em 2020.

Reportagem nessa edição mostram que parte dessa tendência já pode ser percebida nos shoppings da capital. Em que pese o impacto do controle sanitário baseado no distanciamento social, os centros comerciais locais já voltaram a um patamar entre 90% e 95% do que se movimentava antes da pandemia. O reflexo disso é o recebimento de novas operações, inclusive em espaços ampliados com obras em curso, como é o caso do Goiânia Shopping.

Todo o contexto, que irriga o futuro com otimismo, é um estímulo a mais para que os governos enfim se alinhem para uma imunização em massa eficiente e ágil. Já a população, naquilo que lhe cabe, precisa seguir atenta aos cuidados. Só assim o vírus não vai estancar a retomada.