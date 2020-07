No meio da devastação econômica provocada pela pandemia, ingrediente

se soma aos desafios brasileiros na retomada. Trata-se da pressão internacional pela preservação ambiental das florestas, sobretudo a Amazônia, mas da qual o Cerrado também não escapa. Ainda que o discurso sobre a ameaça da soberania faça sentido para alguns, é razoável entender as causas dessa reação da comunidade mundial com relação à capacidade de o Brasil preservar sua natureza.

As multas ambientais, por exemplo, caíram 60% na atual gestão do Ministério do Meio Ambiente uma contradição diante de uma plataforma de governo baseada na luta contra a impunidade.

Em que pese a questão eleitoral mais rasteira, cabe ainda observar a lógica verde reinante no ambiente de negócios. É um pilar tão evidente que ontem 17 ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central assinaram uma carta ambiental cobrando que o desmatamento tanto da Amazônia quanto no Cerrado caia para zero. O documento propõe diretrizes formuladas por membros de equipes econômicas de governos das últimas três décadas.

Fica posto que a questão precisa ser encarada com visão de longo prazo e sem o contágio político- partidário que virou regra no País.