Um dado dá uma dimensão numérica ao impacto nefasto da pandemia na Educação. As inscrições para o Enem de 2021 em Goiás sofreram queda de 38% na comparação com 2020.

O recuo foi de 210 mil para 129 mil inscritos. A queda infelizmente acompanha a tendência nacional.

A estatística mostra que, diante da precariedade do ensino nos últimos meses, os estudantes se sentem inseguros para participar de uma concorrência, o que privilegia candidatos de escolas privadas, que mantiveram em parte o calendário, aumentando a desigualdade.

O fenômeno sinaliza ainda que o Brasil não vai conseguir atingir a meta do Plano Nacional da Educação de chegar até 2024 com 33% da população com idade entre 18 e 24 anos matriculada no Ensino Superior. Hoje, esse número está em pouco mais que 20%.

As aulas presenciais, em regime híbrido, na rede estadual em Goiás, retornaram ontem, sob cuidados sanitários. O Gabinete de Articulação para o Enfrentamento da Pandemia na Educação no Estado de Goiás emitiu nota técnica sobre o fornecimento de transporte escolar para os estudantes matriculados na rede. São todos esforços que precisam ser empregados para que o dano social, cujo reflexo seguirá reverberando, tenha a causa interrompida desde já.