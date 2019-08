Um em cada 10 goianos vive em cidades onde o delegado, autoridade máxima na estrutura policial local, está ausente. Reportagem de capa desta edição mostra que, dos 246 municípios, 176 enfrentam as consequências desse déficit. Mas não é só a população de 1.482.539 que amarga problemas. Do ponto de vista operacional, há policiais que acumulam a função por até sete comarcas, em contrariedade à lei que limita a mais duas além da base onde é titular.

A julgar pelos números, a distribuição da escassa força de trabalho também peca do ponto de vista estratégico. Entre as 30 cidades com maior incidência de crimes, 13 não dispõem de delegados. Não se trata de uma situação isolada.

A Federação Nacional dos Delegados de Polícia Civil calcula que exista déficit de delegados de aproximadamente 6 mil profissionais no País.

No caso de Goiás, a situação se agravou com os percalços jurídicos em concurso, embora haja 80 profissionais formados para assumir os postos. Contudo, a nomeação desses novos delegados representaria um incremento de 4,8% nas despesas da Polícia Civil. Trata-se, pois, de

mais um desafio cuja grandiosidade é inversamente proporcional à disponibilidade de caixa. A gestão, com foco nas prioridades, se impõe.