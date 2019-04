Há um entendimento consolidado no meio acadêmico de que uma mudança positiva e consistente no transporte coletivo passa pela observação de três pilares: infraestrutura, financiamento e gestão. Se o enfrentamento a essas três frentes se der de forma dessincronizada, o que se verá é uma eterna discussão sobre reajuste da tarifa de ônibus, legítimo à luz do contrato, mas sempre imerecido segundo a percepção do usuário. Não se criará um ambiente capaz de sustentar serviço tão essencial sobre bases mais sólidas.

Por essa razão, merece olhar atento a proposta da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) de discutir formas de financiamento do sistema para além da tarifa, conforme reportagem na edição de ontem. Uma das propostas que será levada pela nova direção do órgão ao governo do Estado seria a taxa extra no licenciamento dos veículos particulares, que parte do entendimento que o transporte coletivo é uma responsabilidade da sociedade como um todo, e não apenas de quem efetivamente o usa.

O mérito da sugestão precisa ser discutido à exaustão, mas a simples iniciativa de discutir fontes de receita para além do que o usuário paga na catraca sofistica a busca de soluções para a mobilidade urbana.