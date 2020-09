Dois fatos recentes mostram o caráter especialíssimo dessas eleições municipais. Em Itapaci, a pouco mais de 200 quilômetros da capital, um empresário alertou os candidatos para que não o visitem em busca de voto. Comerciante, manteve os negócios fechados no auge da pandemia e espera sacrifício semelhante em nome do distanciamento por parte de quem se dispõe a ocupar cargos públicos.

Um dia antes, documento da Vigilância Sanitária de Goiás preconizava restrições durante a campanha eleitoral no Estado. Para evitar aglomerações, há recomendação de veto a comícios, passeatas e reuniões presenciais.

O texto sugere a organização desses eventos na forma on-line ou no sistema drive-in, sem aglomerações de pessoas fora dos veículos. Os sinais, tanto do cidadão quanto das instituições, vão no caminho de manutenção dos cuidados contra o novo coronavírus durante um processo eleitoral.

É preciso máxima atenção, sobretudo dos políticos em busca de aprovação popular, para que a expressão democracia doente siga sendo só uma metáfora para os tempos ora vividos no Brasil.