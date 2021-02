Não bastasse

a lentidão negligente, fruto de um conflito político que tem na eleição de 2022 um pano de fundo,

a vacinação contra a Covid-19 enfrenta outro nível de crueldade. Isso porque, depois do início da imunização de idosos acamados e pessoas com 85 anos ou mais em Goiás, que começou nesta semana, alguns cronogramas falsos passaram a circular nas redes sociais. Em dois deles, verificados ontem pela reportagem do POPULAR, existe até previsão da aplicação

dos imunizantes para pessoas da faixa etária

de 60 anos.

A exemplo do que ocorre nos disparos feitos por milícias digitais a serviço de correntes ideológicas, os criminosos citam fontes confiáveis para dar verossimilhança às mentiras. Os atos relacionados à criação,

à divulgação e à disseminação de informações falsas podem ser enquadrados em pelo menos oito artigos do Código Penal e um do Código Eleitoral, diz estudo do Ministério Público de Santa Catarina. Porém, mais que um delito, esse tipo de comportamento beira o sadismo e demandaria responsabilização dos envolvidos.

Para ajudar a atenuar o caos provocado por esses grupos, o POPULAR atualiza o especial de vacinação, que pode ser consultado em opopular.com.br.