Embora seja prematuro atribuir relação direta de causa e efeito, os casos recentes de duas mortes de crianças à espera de atendimento hospitalar na região metropolitana são contundentes o suficiente para uma reflexão profunda sobre o serviço pediátrico na saúde pública. A falta de leitos de internação, de UTIs pediátricas e neonatais corresponde a um dos principais entraves vivenciados pelos pacientes, segundo conclusão apontada já no ano passado durante o IV Congresso de Atualização em Pediatria do Centro-Oeste (Capco).

Segundo os dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Pediatria, responsável pela promoção do evento com abrangência em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, entre os anos de 2010 e 2016, mais de 600 leitos destinados à população infanto- juvenil foram fechados na região. O resultado disso são crianças expostas a riscos potencialmente evitáveis.

Ontem, segundo reportagem nessa edição, o governador Ronaldo Caiado (DEM) sugeriu três saídas emergenciais, que vão do aumento da estrutura física à gestão.

Trata-se do começo de um esforço conjunto que, para atingir o objetivo de não mais desassistir crianças, deve ser permanente.