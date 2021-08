Reportagem nesta edição traz uma amostra da tragédia humanitária que se espalha por Goiânia e por todo o Brasil. Trata-se do aumento da população socialmente vulnerável, empurrada para as ruas pela miséria, pelo desemprego e pelo abandono. A percepção visual de que a pobreza e mendicância cresceu se comprova pelos números. Apenas em cinco meses, subiu em 33% o total de pessoas em situação de rua em Goiânia. São histórias como a retratada na reportagem de hoje, de um homem de 56 anos que perdeu a mulher, vítima de Covid-19. Na tentativa de evitar o agravamento da doença, o trabalhador autônomo vendeu tudo o que tinha para custear o tratamento e acabou na rua após a morte da esposa. Situações dramáticas como esta se repetem com dramática frequência, exigindo uma atenção especial à solidariedade e às políticas sociais. Com a disparada dos índices de desemprego, a inflação galopante, a economia duramente atingida pelos decretos de fechamento, é preciso direcionar ações amplas e humanitárias que devolvam a dignidade e a renda a milhares de famílias. A pandemia tem efeito duradouro, além da saúde, o que torna urgente a adoção de medidas para evitar o aprofundamento da tragédia.