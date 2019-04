A crise crônica na Saúde em Goiás, que de tempos em tempos atinge sua forma mais aguda, tem diferentes motivos. Um conjunto de fatores contribui para que a situação atinja momentos críticos, como aconteceu na semana passada, quando uma criança de 5 anos morreu após aguardar 11 horas por internação nos corredores do Hospital Materno-Infantil. Falta de profissionais de pediatria, déficit de leitos, unidades insuficientes são algumas das deficiências que fazem o setor de saúde pública enfrentar crises sucessivas, especialmente quando se trata da assistência a crianças. Referência na área, o Materno-Infantil fechou 30 leitos nos últimos cinco anos, conforme revela reportagem publicada nesta edição.

Segundo dados oficiais do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), a maior perda foi no número de vagas de pediatria clínica, mesmo tipo de leito que o menino Diogo Soares, que morreu na quinta-feira, esperava no corredor do HMI. A Sociedade Goiana de Pediatria acredita que a redução de vagas é um dos motivos da crise, mas não o único. Os fatores, embora complexos e parte de uma rede intrincada, precisam ser encarados com a responsabilidade e urgência que a crise exige.