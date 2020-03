A regra no sistema jurídico brasileiro prevê que qualquer crime possa ser prescrito. Basta à Justiça agir de forma tão lenta a ultrapassar o prazo do pelo Código Penal. A velocidade dos processos termina por ferir a própria Constituição Federal, que considera a vida humana o maior bem jurídico. A máquina trabalha de forma tão pesada, às vezes por má-fé de uma das partes, que gera-se a impunidade do criminoso.

Levantamento divulgado ontem pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estima que cerca de 30% das ações sob responsabilidade do Tribunal do Júri perdem a validade na longa tramitação, o que alimenta a sensação de impunidade.

Lembrando que o Tribunal do Júri trata de crimes praticados intencionalmente

contra a vida, o que torna a lentidão ainda mais nefasta.

Basta considerarmos o desperdício de tempo por parte da polícia, que conduz o inquérito; do promotor, que se debruça na feitura da denúncia; do magistrado, que emite a sentença; dos desembargadores que encaminham o acórdão; dos servidores da Justiça, que trabalham diariamente nesses processos, para, depois desse esforço, perder-se tudo numa prescrição.

É hora, pois, de agir na reversão desse fenômeno que agride a sociedade.