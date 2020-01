Em outubro último, pesquisa do Ibope mostrou que o contrabando continua respondendo pela maior parte dos cigarros consumidos em Goiás. Ao todo, 63% das baforadas vêm do mercado ilegal, nutrido pelo Paraguai e com envergadura de R$ 450 milhões somente no ano passado.

Nesse começo de 2020, o esforço do crime organizado dá mostras de que não vai arrefecer. Em Santa Helena de Goiás, a Polícia Militar apreendeu 3 mil caixas de cigarros ilegais, avaliadas em R$ 9 milhões.

É importante salientar que não se deve associar o cigarro contrabandeado a um risco maior à saúde humana, na comparação ao produto lícito, visto que ambos representam malefícios. Qualidade não é um atributo conferível a um produto que provoca doenças graves e até fatais. Contudo, o comércio ilícito de derivados de tabaco é reconhecido globalmente como um obstáculo às políticas de saúde pública. O preços baixos dos ilegais minam os efeitos positivos das políticas de oneração dos cigarros, tidas como uma das medidas mais efetivas para prevenir a iniciação de jovens no tabagismo e estimular a cessação de fumar nas populações de menor renda e escolaridade.

Nesse contexto, ganha relevância as ações dos órgãos de segurança no combate a esse crime contra a saúde pública.