Manifestação de famílias de detentos na porta do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, ocorrida ontem, é tema de uma das reportagens desta edição. O texto mostra que os parentes de presos buscam transparência nas informações sobre a contaminação pelo novo coronavírus dentro do presídio e sobre as condições de saúde de seus familiares.

Não há dúvida alguma que as cadeias são ambientes extremamente propícios ao contágio, em razão da superlotação das celas e das condições insalubres a que os presos são submetidos. Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revelam que os casos de Covid-19 aumentaram 800% entre maio e junho nas cadeias brasileiras, situação que agrava o ambiente já sempre tenso por trás das grades e submete uma imensa população de detentos e agentes penitenciários aos riscos da doença.

Além disso, o contágio descontrolado nesses ambientes se refletirá também nos números extramuros, já que é grande o número de servidores que entram e saem diariamente dos complexos prisionais. Cabe às autoridades de Segurança e da Saúde uma atenção cuidadosa para esses locais, onde os problemas já são demasiadamente desafiadores, criando uma situação de permanente estresse e risco.