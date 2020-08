Desde a eclosão da pandemia, causou espécie a baixa incidência de casos de Covid-19 entre jovens e crianças. Mas esse cenário de aparente tranquilidade foi aos poucos se desfazendo.

Em junho, pesquisa da Universidade Harvard acompanhou as admissões de 46 UTIs pediátricas dos Estados Unidos pelo período de

20 dias. Nesse meio tempo, 48 pacientes com idades entre zero e 21 anos precisaram de internação com o novo coronavírus, com necessidade de ventilação mecânica e inflamações diversas.

Os cientistas constataram que, desses, mais de 80% tinham algum transtorno pré-existente, como doenças cardíacas, diabetes, condições autoimunes, câncer e obesidade. O fato de a Covid-19 ser tão severa nessas ocasiões, independentemente da idade, explica objeto de reportagem nessa edição. No Hugol, unidade de referência para atendimento a pacientes pediátricos no Estado, havia apenas dois leitos de UTI disponíveis há dois dias. No Estado, houve 5.034 casos entre crianças e adolescentes. Seis morreram.

Daí a necessidade, já observada pela maioria dos pais, de se manter o cuidado das crianças, sobretudo nesse momento de pressão sobre o sistema de saúde goiano.