Ontem foi um dia histórico. O Comitê de Política Monetária do Banco Central cortou a taxa básica de juros da economia de 4,50% para 4,25% ao ano — o menor patamar de todos os tempos. Trata-se de uma medida já aguardada em certa medida, dada a queda da inflação, a baixa dos preços das commodities e a desaceleração do ritmo de atividade econômica.

A produção industrial e a inflação ainda indicam a temperatura baixa da atividade econômica no País, e a taxa básica se apresenta como parte da receita para reversão do quadro. A expectativa no mercado é por cortes futuros, mesmo diante de incertezas globais, porque a volatilidade não altera o risco. “O câmbio foi pressionado e o Brasil tem passado por muitos choques de preços, mas, mesmo assim, as expectativas de inflação seguem controladas. Em janeiro, que foi um mês de muita volatilidade, elas até caíram”, acrescentou o economista-chefe do Banco Votorantim, Roberto Padovani.

Contudo, para que os frutos dessa política sejam plenamente colhidos, fica a expectativa de que o corte da Selic tenha algum efeito nos juros cobrados ao consumidor. É um ponto há muito observado por representantes do setor produtivo, que querem estímulos relevantes ao consumo e à produção.