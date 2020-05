São muitas as lições deixadas pela pandemia, algumas das quais ainda não dispuseram do tempo necessário para serem assimiladas em sua plenitude. Das respostas a desafios futuros é que será possível avaliar o caráter pedagógico do turbilhão de sentimentos que ora nos aturde. Sairemos melhores? Essa é uma esperança que serve de consolo ao sacrifício.

Contudo, já é lícito dimensionar o importância do outro na vida humana. Por mais que as condições de extrema competitividade por vezes nos empurrem a um individualismo exacerbado, é no convívio social que as aspirações pessoais se potencializam. Bastássemos a nos mesmos, não haveria tanta angústia.

Nesse contexto, dois valores já demasiadamente relevantes se agigantaram. A arte e a solidariedade nos fornecem a base de resistência fundamental para o enfrentamento dos sofrimentos. Empenhado na promoção dessa consciência coletiva, o Grupo Jaime Câmara consolida neste sábado a campanha Viver Cidade – Doações. A partir das 12h, nas redes sociais, artistas locais formam a trilha sonora do esforço de arrecadação de alimentos para famílias mais necessitadas de apoio. Veja a programação no Magazine e entre nessa corrente de humanidade.