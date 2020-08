Antes da pandemia, o sistema de transporte coletivo como um todo, do qual Goiânia não escapa à regra, sofria com a sangria de passageiros. A perda acentuada de usuários ao longo dos anos esfacela ainda mais o mecanismo de financiamento de um serviço essencial para a mobilidade urbana. Sem ônibus e outros modais, as cidades se avizinham do colapso, paralisadas.

A perda de passageiros se explica, em parte, pela falta de conforto em pontualidade, o que impede o ônibus de ser o instrumento de deslocamentos para compromissos de hora marcada. Coletivos disputam espaço com veículos de passeio, o que se corrigiria com a adoção sistemática e crescente de corredores exclusivos. Reportagem nessa edição observa, porém, que a capital só dispõe de 34,7 quilômetros de corredores exclusivos, mesmo com 770 linhas cobrindo 2,5 mil quilômetros.

Congestionamentos fazem crescer o custo operacional do sistema ao, entre outras coisas, impactar no gasto de óleo diesel, responsável por 23% da planilha, segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos.

É preciso assumir essa prioridade, para, mediante investimento relativamente baixo, também reduzir as emissões de poluentes e o tempo de viagem.