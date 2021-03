Disse Ronaldo Caiado ontem: “houve uma convergência de todos para salvar vidas”.

Se prevalecer o entendimento do governador ao término da reunião com o presidente Jair Bolsonaro, chefes de poderes e de Estados, o Brasil começa a sair do oceano de mesquinharia em que se meteu, tão logo o vírus começou a destroçar as rotinas.

Num universo desonesto de debates, no qual opinião equivale a fato consumado e onde muitos inquilinos hoje do poder transitaram com enorme desenvoltura, resta uma tentação para o uso dessa estratégia como instrumento de governo.

Ocorre que os patógenos não se movimentam à luz de verdades inventadas. Seguem a natureza bruta, para a qual só a ciência oferece compreensão.

É de fundamental importância romper esse ciclo de cizânias num momento em que 3 mil brasileiros perdem a vida diariamente para uma doença cujo controle depende de nossa união e solidariedade. Quem se guia de olho apenas em 2022, desconsidera o risco a que estamos todos submetidos já.

Seria importantíssimo que o que nos resta de humanidade passasse a nos guiar a partir de agora - embora a fala da maior autoridade presente ao fim da reunião sinalize o grau de ingenuidade desse desejo.