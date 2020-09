Nesta superedição de fim de semana, O POPULAR traz a primeira rodada da pesquisa Serpes sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Goiânia.

Os dias que antecedem a divulgação dos números são marcados por ansiedade no meio político, sobretudo pela credibilidade colhida pelo jornal e o instituto parceiro ao longo dos anos. Ao custear o trabalho de campo, com recursos próprios, O POPULAR oferece ao seu público um dado coletado com máximo rigor técnico e livre de contágios políticos. Num ambiente onde teorias conspiratórios são disseminadas com vistas à obtenção de ganhos eleitorais, assegurar um processo límpido é um dever dos meios de comunicação comprometidos com o jornalismo profissional, longe do qual só existe propaganda ou marketing travestidos sorrateiramente de notícias.

A despeito de todo investimento econômico e intelectual nas pesquisas eleitorais, O POPULAR não faz disso o prato principal de sua cobertura eleitoral. Antes de perscrutar a intenção do eleitor, é preciso municiá-lo com informações. Expor os desafios das cidades, e levantar os debates para que seja possível analisar a capacidade dos candidatos em encará- los, é a contribuição maior que nos cabe.