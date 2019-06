Passado o marco dos 30 anos, assinalados em 2017, novamente o acidente do Césio-137 vai se acomodando no silêncio que lhe é imposto. Fora da classe artística, que se posiciona amiúde em expressões diversas,

e dos meios de comunicação, sempre reféns das efemérides, pouco se faz para manter viva a memória daqueles dias dolorosos de 1987. Contudo, o silêncio tende a ser mais nefasto, na medida em que muitas vítimas permanecem desassistidas e novas gerações se sucedem, sem qualquer contado com uma dor que, também, deveria ser pedagógica.

Reportagem nessa edição mostra um esforço que vai no sentido contrário desse silenciamento. Parceria da Pontifícia Universidade Católica de Goiás com a Associação dos Moradores do Setor Aeroporto dá contornos mais palpáveis ao que virá a ser o Memorial Césio 137. Com área já definida, no lote 30 da Rua 26-A, um dos epicentros do acidente, o projeto dispõe de maquete e parte logística definidas. Tudo depende agora do financiamento para erguê-lo, na forma de um prédio no terreno do antigo ferro-velho onde a cápsula foi aberta.

O mesmo povo que demonstrou coragem para superar a tragédia tem agora a oportunidade de resgatá-la do silêncio.