Para além da instabilidade política cultivada como forma de governo, muito da tragédia coletiva no Brasil poderia ter sido evitada com a antevisão de cenários. De posse de prognósticos, é possível adotar posturas para aliviar o impacto da pandemia. Nesta semana, uma projeção do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington calcula que, se houver relaxamento de medidas restritivas contra a Covid-19, o País pode enfrentar, a partir de julho, uma terceira onda ainda mais grave da doença. Seriam 4,2 mil mortes diárias no pico.

Esquemas matemáticos, por dever científico, miram sempre o pior cenário, o que de forma apressada e com fins políticos acaba classificado como alarmismo. Mas a dimensão dos riscos deveria alimentar a lucidez dos gestores públicos, para que menos morram em vão.

Ontem, o secretário de Saúde do Estado, Ismael Alexandrino, disse que a imunização da maior quantidade de pessoas possível é fundamental para barrar a famigerada terceira no segundo semestre. Ele projeta queda sustentada em maio e junho.

Mas, para que tudo seja mantido, a aceleração da vacinação e dos cuidados se faz necessária, na mesma medida em que o apetite eleitoral precisa ser por ora contido.