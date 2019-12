A questão da autossuficiência dos municípios está na ordem do dia, desde que o Ministério da Economia propôs um novo pacto federativo, prevendo a extinção de cidades com menos de 5 mil habitantes e incapazes de gerar 10% da arrecadação com receitas próprias. No meio desse debate, essencial para se discutir o custo da máquina pública no País, uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) traz elementos para reflexão sobre o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

O instrumento foi criado em 1965, durante a ditadura militar, para reduzir as desigualdades regionais. Desde então, o Brasil mudou, as cidades cresceram e as regras continuam as mesmas - o que, segundo o levantamento da Firjan, tem provocado distorções. O trabalho avaliou as contas de 5.337 municípios reportadas à Secretaria do Tesouro Nacional. Desse total, 2.457 prefeituras – ou 46% das cidades – não conseguem gerar receitas locais suficientes e tem FPM abaixo da média, acentuando então as desigualdades regionais.

É forçoso, pois, que esse debate sobre as contas dos municípios seja encarado de forma técnica, com o mínimo contágio político- eleitoral, sob pena de se perder a oportunidade de ajustes essenciais.