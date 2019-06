A baixa temperatura dessa semana é um prenúncio do começo da estação de seca, que encontrará os mananciais de Goiás em estágio no mínimo preocupante. Em relatório encaminhado ao Ministério Público, a Saneago adianta que 45 cidades e um distrito de Goiás correm o risco de desabastecimento em 2019 nesse período de estiagem.

Embora no ano passado houvesse mais comunidades sob ameaça de torneiras secas, 67 ao todo, Aparecida de Goiânia figura na lista. Encontrará dificuldades em seis sistemas de abastecimento, trazendo insegurança hídrica para uma das regiões mais habitadas do Estado.

Reportagem na edição de ontem trouxe um elemento a mais para que a população se previna. Principal sistema de abastecimento de água em operação no Estado, o Meia Ponte registra vazão média 20% inferior da verificada no mesmo período do ano passado.

Em que pese o fato de o rio já ter ingresso em períodos de estiagem em níveis semelhantes, as incertezas com relação ao rigor do calor nos meses que virão impõem uma responsabilidade a todos. O poder público deve continuar vigilante, disciplinando o consumo para fins econômicos, enquanto o cidadão deve fazer sua parte, revisando hábitos de consumo.