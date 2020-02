Uma democracia saudável pressupõe a prestação de contas do Estado para a população, bem como transparência na tomada de decisões e no andamento de políticas com impacto direto no cidadão. É através do acesso à informação que a sociedade pode avaliar ações, cobrar gestores e garantir que haja lisura e eficiência na administração pública. Em resumo: o controle social de políticas públicas através de uma administração transparente é fundamental.

Ocorre que, na prática, os inquilinos do poder tratam as estatísticas como patrimônio do governo, e não do Estado. Esse tendência de priorizar o interesse dos políticos em detrimento da sociedade se observa sobretudo nos números da Segurança Pública. Por figurar entre as prioridades dos cidadãos, a área costuma despertar sensibilidades, com reflexos eleitorais adversos.

Reportagem na edição de ontem revelou que inquérito descartou a manipulação de dados de homicídios em Goiás.

A perseguição do dado correto, com aprimoramento dos processos de coleta das informações, é uma providência interessante. Resta, agora, que a sociedade zele pela constante transparência - num esforço que não deve jamais cessar.