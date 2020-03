Uma portaria editada pelos ministérios da Justiça e da Saúde prevê que o descumprimento de algumas medidas para evitar a proliferação do coronavírus será considerado conduta tipificada em artigos do Código Penal - ou seja, um crime passível de cadeia. O governo de Goiás também editou normas para conter a disseminação galopante característica do Covid-19. Do cumprimento dessas orientações depende a saúde pública e a vida daqueles que estão nos grupos de risco, com maior letalidade observada após a instalação do vírus nos pulmões.

Em que pese o rigor da letra redigida nos gabinetes, é na autodeterminação de cada um que está o sucesso dessa contenção. Obviamente, os impactos econômicos se farão sentir. Mas eles, por mais contundentes que possam ser, ficam em segundo plano diante da gravidade sanitária.

Mais do que o pendor punitivo da fiscalização, é a compreensão da dimensão do problema que fará com que o Brasil cruze a pandemia da forma menos traumática possível.

É cada cidadão, mais que o Estado, que tem efetivamente o maior dos poderes hoje estabelecido, que é a consciência solidária.