Sucessivos casos de devolução de concessões evidenciam a dificuldade em tocar a gestão das rodovias nos últimos anos. Incertezas sobre o cenário econômico e político até 2022 também compõem o caldo de desafios para tornar as estradas brasileiras atrativas para a iniciativa privada. Ao contrário do setor aéreo, em que 22 aeroportos foram leiloados este ano em um só bloco, as BRs estão sendo licitadas paulatinamente.

Após mais de um ano sem leilões, em maio, as estradas voltaram a ser alvo, com a concessão da BR–153 de Goiás a Tocantins, num leilão com só dois concorrentes.

Mas ontem, conforme reportagem de capa, houve devolução da concessão do trecho da BR-153/060/ 262, a cargo da Triunfo Concebra. A concessionária seguirá operando até a nova licitação, já incluída no Programa de Parcerias de Investimentos para agilizar o processo.

É ponto pacífico que os novos editais de rodovias lançados neste ano trazem melhorias em relação aos editais passados, depois das primeiras concessões lançadas enfrentarem condições singulares adversas. Para atrair investidores, o governo facilitou as condições de investimentos. É esperar agora para ver se tudo se traduz em melhoria do serviço, sem onerar a mais a população.