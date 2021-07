Projeções da Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego sugerem que até 90% dos acidentes são causados por falhas humanas. Levantamento da Polícia Rodoviária Federal confirma esse dado: dobrou o número de mortes por acidentes nas BRs que cortam o Estado. Em julho do ano passado, foram 10. Nesse mês, 20. Mas a estatística não pode ser debitada somente à redução do tráfego forçada pela pandemia no ano passado.

No período, houve o registro de 2.421 ultrapassagens proibidas, registradas desde 1º de julho. A combinação entre álcool e direção, que somou 82 infrações neste ano, responde por pelo menos três mortes. O fator humano, portanto, ajuda a explica uma tragédia que também reflete a má estrutura das estradas, sobretudo em termos de segurança.

Ciente de que a maioria dos países não conseguiu alcançar a meta de redução de mortes no trânsito estabelecida pela OMS para a década passada, a última Conferência Global da ONU sobre Segurança no Trânsito, realizada em fevereiro, definiu os anos de 2021 a 2030 como a segunda década de ação pela segurança no trânsito. E manteve a meta de redução de 50% das fatalidades. É hora de todos, poder público e cidadão, firmarem um compromisso pela vida.