O Brasil vive, desde a eclosão da crise sanitária, uma explosão de narrativas formuladas especialmente para dividir a população, quando o correto, em situações como essa,

é que todos ajam coordenadamente.

Por trás dessa estratégia meramente eleitoral, sem qualquer foco nos graves problemas que ora nos assolam, pontifica a ideia de que o isolamento social é uma questão moral apenas.

Trata-se de um discurso que nega a dificuldade de formação de poupança da maioria das famílias. Como está posto que isso não se resolve só com disciplina, como muitos querem fazer acreditar a partir de uma realidade privilegiada, é preciso criar um colchão social, inflado pelo poder público.

Ontem, em sessão extraordinária, os deputados estaduais aprovaram em definitivo o projeto de lei que prorroga em 30 dias o prazo para negociação do pagamento do IPVA, ITCD e ICMS em Goiás.

A proposta do governo do Estado busca compensar perdas financeiras causadas pelas medidas restritivas de combate à Covid-19.

É uma medida que alivia parte da massa produtiva hoje forçada a parar. Sem ações dessa natureza, narrativas eleitorais seguirão se impondo.