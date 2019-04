Grandes obras de infraestrutura urbana, como as do BRT Norte-Sul em Goiânia, impactam, causam certo transtorno à comunidade de moradores próximos, seja por barulho, trânsito, resíduos e outros contratempos. Tanto é verdade que, respeitando condições locais específicas, municípios e Estados mantêm exigências legais para que empreendedores compensem, minimizem ou neutralizem esses danos. Nesse aspecto, ações de compensação ambiental contribuem para a aceitação da obra junto à população.

Um dos pontos mais sensíveis desse avanço do BRT, cuja obra foi deflagrada em 2015, é o corte de árvores. Pelo menos 1.141 plantas foram extirpadas ao longo dos 22 quilômetros de corredor exclusivo em construção. A contrapartida do consórcio responsável pelo projeto veio no plantio de 1.306 árvores ao longo do trajeto e outras 5 mil mudas espalhadas na cidade. Faltam, pelo acordo ainda não referendado pela Agência Municipal de Meio Ambiente, mais 11 mil espécimes a título de compensação.

É importante que essa questão seja observada, não só pelo prisma do meio ambiente, mas sobretudo simbólico para uma capital que sempre se orgulhou de seu verde.