Dados do anuário da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos (NTU), que reúne empresas de ônibus urbanos e metropolitanos no País, trazem um cenário preocupante. O transporte público por ônibus no País opera com pouco mais da metade da demanda de passageiros pré-pandemia e já soma R$ 16,7 bilhões em prejuízo. O impacto financeiro contabiliza os meses de março de 2020 a junho deste ano, quando as regras de isolamento social estavam em vigor.

O setor vivia dificuldades de financiamento antes da pandemia, no qual se buscava definir um modelo sustentável do transporte urbano. Agora, a situação se agravou a ponto de a NTU definir a situação atual como “à beira do colapso”.

Os efeitos desse contexto se fazem perceber. Reportagem na edição de ontem mostra que, desde 2020, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) flagrou 957 vezes ônibus do transporte público metropolitano em más condições, a ponto de colocar a segurança do passageiro em risco. Isso significa 2,6 autuações por dia.

Tudo isso indica que, num País que desperdiça tanta energia em

debates sem qualquer relevância, não dá mais para protelar a solução para o financiamento da mobilidade nas grandes cidades.