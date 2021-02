Terminada a imunização dos profissionais de saúde e idosos abrigados em instituições, Goiás enfrentou ontem a primeira etapa da fase mais robusta do maior desafio sanitário de nossa geração. E o que se viu acende uma esperança para os dias vindouros, ainda que a complexidade do processo tenha viés crescente. A vacinação da população em geral, deflagrada em pessoas com 85 anos ou mais, transcorreu em relativa tranquilidade, sobretudo na capital - onde, pela densidade demográfica e legítima angústia das famílias, poderia se projetar algum contratempo.

A tradição do País em imunizações em massa, reconhecida mundialmente e ofuscada por um embate político mesquinho, voltou a se manifestar positivamente. É preciso agora, nos próximos dias, aprimorar o processo para quando fatias etárias mais populosas sejam chamadas à vacinação. Também urge que o sistema público de saúde acolha as famílias de idosos acamados, que ontem enfrentaram dificuldades para agendar o serviço.

Desse esquema solidário e organizado, baseado na confiança, depende a retomada do futuro que ficou em suspenso.